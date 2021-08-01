Киевский журналист Гордон: у армии России «земля будет гореть под ногами» в случае «вторжения» на Украину

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1 августа 2021, 12:48

Украинский военный, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

У армии Российской Федерации «земля будет гореть под ногами» в случае «вторжения» на Украину. Соответствующую точку зрения на видео, размещенном на своем YouTube-канале, высказал Дмитрий Гордон, киевский журналист.

Гордон рассказал о существовании прогноза, по которому в сентябре РФ «нападет» на Украину со стороны Белоруссии. По словам журналиста, если произойдет «вторжение», «земля будет гореть под ногами» российских сил. «Встанут все украинцы и будут защищать свою родину», - предрек Дмитрий Гордон.

Киевские эксперты регулярно обвиняют Москву в «агрессивных» намерениях. Российская сторона опровергает подобные утверждения, указывая на их бездоказательный характер.

Ранее сегодня сообщалось, что политолог Ростислав Ищенко озвучил мнение, согласно которому Россия вряд ли введет сухопутные войска в Донбасс в случае наступления Украины на самопровозглашенные ДНР и ЛНР.

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