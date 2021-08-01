Политолог Ищенко: Россия вряд ли введет сухопутные войска в Донбасс в случае наступления Украины на ДНР и ЛНР

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1 августа 2021, 12:19 Источник: «Украина.ру»

Российский военный, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Российская Федерация вряд ли введет сухопутные войска в Донбасс в случае наступления Киева на самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Соответствующую точку зрения высказал политолог Ростислав Ищенко.

По словам эксперта, Москве нет смысла посылать на восток Украины сухопутные силы, если Киев пойдет в атаку на республики Донбасса. Ищенко указал на то, что численность Народной милиции ДНР и ЛНР может быть увеличена примерно в два раз за счет местного населения. Кроме того, на помощь непризнанным государствам в случае необходимости придут российские добровольцы.

Как сообщалось ранее в воскресенье, аналитик Юрий Кнутов допустил, что киевские войска могут начать наступление в Донбассе во время следующих учений НАТО на украинской территории.

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