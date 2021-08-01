Военный эксперт Кнутов: ВСУ могут напасть на республики Донбасса во время следующих учений НАТО на Украине

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1 августа 2021, 11:09

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Вооруженные силы Украины могут напасть на самопровозглашенные ДНР и ЛНР во время следующих учений Североатлантического альянса в бывшей советской республике. Такой вариант развития событий допустил Юрий Кнутов, российский военный эксперт.

Специалист заявил, что в ходе состоявшихся этим летом маневров Sea Breeze 2021 на Украине звучали предложения о начале наступательной операции в Донбассе. Кнутов полагает, что Киев может решиться на нее во время следующих учений западного блока на украинской территории.

Аналитик спрогнозировал, что в случае реализации данного сценария Москва окажется в сложном положении. «Наше вмешательство в конфликт станет основанием для вмешательства войск НАТО»,- отметил Юрий Кнутов.

Как сообщалось ранее в воскресенье, американист Эдуард Лозанский высказал мнение, согласно которому президент Украины Владимир Зеленский попытается втянуть США в противостояние с Россией, способное привести к Третьей мировой войне.

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