Аналитик Жилин: Армения проиграла войну в Нагорном Карабахе из-за «предательства» Пашиняна

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1 августа 2021, 10:31 Источник: «Украина.ру»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Li Ming / globallookpress.com

Армения проиграла войну в Нагорном Карабахе из-за «предательства» главы правительства закавказской республики Никола Пашиняна. Соответствующее заявление в разговоре со СМИ сделал Александр Жилин, российский аналитик.

Эксперт отметил, что «Карабах был проигран из-за предательства премьер-министра Армении». По словам Жилина, он пришел к этой точке зрения, проведя анализ «некоторой информации», поступившей от армянских источников.

Собеседник журналистов добавил, что Азербайджан не смог бы столь эффективно применять в ходе конфликта турецкие дроны Bayraktar TB2, «если бы оборона Карабаха была выстроена грамотно».

Как сообщалось ранее на текущей неделе, Александр Жилин озвучил мнение, согласно которому «захват» Украины был бы невыгодным и бесперспективным для России.

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