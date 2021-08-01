Аналитик Жилин: Армения проиграла войну в Нагорном Карабахе из-за «предательства» Пашиняна

Армения проиграла войну в Нагорном Карабахе из-за «предательства» главы правительства закавказской республики Никола Пашиняна. Соответствующее заявление в разговоре со СМИ сделал Александр Жилин, российский аналитик.
Эксперт отметил, что «Карабах был проигран из-за предательства премьер-министра Армении». По словам Жилина, он пришел к этой точке зрения, проведя анализ «некоторой информации», поступившей от армянских источников.
Собеседник журналистов добавил, что Азербайджан не смог бы столь эффективно применять в ходе конфликта турецкие дроны Bayraktar TB2, «если бы оборона Карабаха была выстроена грамотно».
Как сообщалось ранее на текущей неделе, Александр Жилин озвучил мнение, согласно которому «захват» Украины был бы невыгодным и бесперспективным для России.
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