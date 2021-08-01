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1 августа 2021, 10:02 Источник: «ПолитРоссия»

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Соединенные Штаты «попытаются нанести удар по России» после завершения дедолларизации страны. Об этом говорится в материале, появившемся в китайском сегменте интернета.

Портал Baijiahao пишет, что исключение американской валюты из Фонда национального благосостояния РФ стал лишь одним из этапов кампании по отказу Москвы от доллара. Сайт спрогнозировал, что данный процесс будет продолжаться.

При этом ресурс предрек, что после завершения дедолларизации американские власти «попытаются нанести удар по России». Ожидается, что Вашингтон пойдет на реализацию целого ряда ответных мер. «США так просто РФ не отпустят», - отмечается в публикации Baijiahao, пересказанной журналистами издания «ПолитРоссия».

Как сообщалось ранее в воскресенье, эксперт Эдуард Лозанский высказал точку зрения, согласно которой украинский лидер Владимир Зеленский попытается втянуть Штаты в конфликт с Россией, способный привести к Третьей мировой войне.

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