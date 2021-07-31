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Один человек погиб при взрыве на шахте в Донецкой области

, 14:28

Один человек погиб при взрыве на шахте в Донецкой области
шахта, pixabay.com

Один человек погиб в результате взрыва на шахте "Покровское", которая находится в Донецкой области Украины. Соответствующую информацию предоставили в субботу, 31 июля, местные журналисты.

В результате взрыва на шахте, согласно последним данным, пострадали десять человек, четверо из которых являются работниками шахтоуправления, а шестеро – работниками подрядной организации. Все они получили травмы различной степени тяжести.

Впоследствии в больнице скончался сотрудник подрядной организации, сообщает RT. Остальные люди, которые в момент взрыва находились в шахте, находятся сейчас под наблюдением врачей.

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