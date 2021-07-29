Агентство dpa сообщило об увеличении числа жертв взрыва в немецком Леверкузене до пяти

На территории химпарка Chempark в городе Германии Леверкузен спасателям удалось найти еще трех мертвых граждан. По данным агентства dpa, которое в своем материале ссылается на прокуратуру Кельна, в результате взрыва и пожара погибли 5 человек.
Отмечается, что двух человек все еще обнаружить не могут. Сейчас спасатели задействованы в поисках этих граждан.
Напомним, что 27 июля в утренние часы на территории завода по сжиганию опасных отходов центра утилизации прогремел сильный взрыв. В результате повреждения получили 3 резервуара с растворителями. По информации компании Chempark, погибли два человека, 31 получил травмы, 5 пропали без вести. Теперь поступила информация о 5 погибших.
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