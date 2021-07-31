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Двое рабочих погибли в субботу при тушении лесных пожаров в Турции

, 14:03 Источник: NTV

Двое рабочих погибли в субботу при тушении лесных пожаров в Турции
лесной пожар, pixabay.com

В районе курортного города Манавгат в турецкой провинции Анталья в субботу, 31 июля, погибли при тушении лесных пожаров по меньшей мере двое рабочих. Об этом сообщили сегодня местные журналисты.

Согласно последней информации, мужчины работали на бульдозерах в районе, где бушевало пламя. Другие подробности случившегося к настоящему моменту не поступали.

Напомним, ранее сообщалось о четырех погибших в результате лесных пожаров: три человека стали жертвами огня в Анталье, а один – в Мугле.

Сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил регионы, которые серьезно пострадали от возгораний, зоной бедствия.

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