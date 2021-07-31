Эрдоган объявил зоной бедствия пострадавшие от пожаров регионы Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утром в субботу, 31 июля, сообщил в соцсети, что районы в южной части страны, которые серьезно пострадали от сильных лесных пожаров, объявлены зоной бедствия.
Эрдоган подчеркнул, что власти Турции продолжат принимать необходимые меры, чтобы "залечить раны" нации, возместить ущерб, а также сделать все возможное для улучшения ситуации.
Министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли ранее заявил, что за минувшие три дня спасатели взяли под контроль 70 очагов возгорания. 11 пожаров все еще действуют в южных провинциях Анталья, Адана, Мугла, Мерсин, Османие. Кроме того, леса горят недалеко от курортов Мармарис и Бодрум.
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