Причина серьёзных лесных пожаров в Турции до сих пор не установлена

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31 июля 2021, 10:24 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: REUTERS/Kaan Soyturk

По состоянию на 30 июля, лесные пожары охватили 21 провинцию Турции. Президент Эрдоган уже задействовал для тушения все имеющиеся силы. Подключились и пожарники из других стран, таких как Россия и Украина. Из-за огня пострадали почти 200 человек, и это только по официальным данным.

Четверо уже погибли в пламени (трое из Антальи и один из Муглы). В отдельных провинциях страны людям вообще запрещено посещать лес. Запрет продлится до 31 октября 2021 года. Ситуация отмечается, как очень тяжёлая. Лесные пожары продолжают бушевать. Отмечаются и случаи с отравлением гарью.



Кто именно устроил «облако пламени» по всей Турции – пока что неизвестно. Существует множество разных гипотез. По одним данным, пожары могли вспыхнуть из-за умышленного поджога. У президента Эрдогана достаточно врагов. До сих пор не решён вопрос с экстремистами из Рабочей Партии Курдистана, которые продолжают бороться с властями. Курды не раз прибегали к террористическим методам, и вполне могли устроить «акцию мести» своим врагам из Стамбула. К тому же совсем недавно полицейские задержали группу из РПК. У задержанных нашли коктейли Молотова. Политически настроенные аналитики пребывают в полной уверенности, что пожары – это теракт. Однако есть и другие мнения.



Самой распространённой причиной появления пожаров считается жара и сухой ветер. Также не исключён фактор неосторожного обращения с огнём. Некоторые полагают, что вина лежит на курортном бизнесе. По словам отдельных экспертов, в туристических зонах Турции давно идёт борьба местных авторитетов. Поджоги могут быть связаны с переделом земли в популярных курортных районах.

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