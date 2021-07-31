NYT: китайские ученые вновь опубликовали ранее удаленные из базы данных образцы COVID-19

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31 июля 2021, 13:46 Источник: The New York Times

COVID-19, pixabay.com

В начале июля китайские ученые вновь опубликовали ранее удаленные из базы данных образцы COVID-19. Соответствующую информацию предоставило днем в субботу, 31 июля, издание New York Times.

Ранее вирусолог из Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона в Сиэтле Джесси Блум сообщил об удалении данных по COVID-19 из американской базы. Уточнялось, что пропали геномные последовательности образцов вируса, которые были собраны в январе и феврале 2020 года в Ухане у пациентов, госпитализированных с коронавирусом или с подозрением на него. Издание Wall Street Journal, ссылаясь на заявления Национальных институтов здравоохранения (NIH), утверждало, что ранние образцы коронавируса были удалены из главной научной базы данных Соединенных Штатов по запросу КНР.

Теперь геномные последовательности можно увидеть в базе данных Китайского национального центра биоинформации. Известно, что образцы внес исследователь университета Уханя и автор научного журнала Small Бэнь Ху.

New Yourk Times, ссылаясь на заявление замглавы государственного комитета по здравоохранению КНР Цзэна Исиня, сообщает, что в статье Small о геномных последовательностях, которая была создана в прошлом году исследователями университета Уханя, редакторы по ошибке удалили фрагмент, посвященный разбору образцов COVID-19. Авторы, которые позже прочитали отредактированный материал, пришли к выводу, что в хранении неиспользованных данных о последовательностях нет какой-либо необходимости и попросили удалить их из базы.

Уточняется, что сведения о последовательностях сами по себе не способны объяснить происхождение пандемии.

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