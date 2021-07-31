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В России за сутки зарегистрировали 23 807 случаев заражения COVID-19

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В России за сутки зарегистрировали 23 807 случаев заражения COVID-19
анализ крови, Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency

За минувшие сутки на территории России зарегистрировали 23 807 случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом в субботу сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации оперштаба, за прошедшие 24 часа новые случаи заражения коронавирусной инфекцией были выявлены в 85 регионах Российской Федерации. Уточняется, что у 2 132 (9,0%) заболевших нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии коронавируса нового типа в России зарегистрировали 6 265 873 случая заражения.

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