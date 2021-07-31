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Врач Проценко порекомендовал избегать моды «мериться антителами»

, 11:00 Источник: РБК

Врач Проценко порекомендовал избегать моды «мериться антителами»
тест на антитела, Sven Hoppe/dpa

Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко в рамках разговора с журналистами в субботу рассказал, в каком случае следует сдавать анализы на антитела к коронавирусу нового типа.

Денис Проценко обратил внимание на то, что подобные исследования являются наиболее оправданными для участников клинических испытаний и заметил, что никто не измеряет антитела к гриппу перед вакцинацией.

Врач порекомендовал гражданам избегать моды "мериться антителами". Проценко предложил людям, которые сомневаются, когда необходимо делать прививку, следовать формуле: "Шесть месяцев после болезни — вакцинация, шесть месяцев после вакцинации — ревакцинация".

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