Врач Проценко порекомендовал избегать моды «мериться антителами»

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31 июля 2021, 11:00 Источник: РБК

тест на антитела, Sven Hoppe/dpa

Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко в рамках разговора с журналистами в субботу рассказал, в каком случае следует сдавать анализы на антитела к коронавирусу нового типа.

Денис Проценко обратил внимание на то, что подобные исследования являются наиболее оправданными для участников клинических испытаний и заметил, что никто не измеряет антитела к гриппу перед вакцинацией.

Врач порекомендовал гражданам избегать моды "мериться антителами". Проценко предложил людям, которые сомневаются, когда необходимо делать прививку, следовать формуле: "Шесть месяцев после болезни — вакцинация, шесть месяцев после вакцинации — ревакцинация".

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