Врач Проценко порекомендовал избегать моды «мериться антителами»

Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко в рамках разговора с журналистами в субботу рассказал, в каком случае следует сдавать анализы на антитела к коронавирусу нового типа.
Денис Проценко обратил внимание на то, что подобные исследования являются наиболее оправданными для участников клинических испытаний и заметил, что никто не измеряет антитела к гриппу перед вакцинацией.
Врач порекомендовал гражданам избегать моды "мериться антителами". Проценко предложил людям, которые сомневаются, когда необходимо делать прививку, следовать формуле: "Шесть месяцев после болезни — вакцинация, шесть месяцев после вакцинации — ревакцинация".
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