Украинский журналист Гордон: осенью Россия «может оказаться перед лицом большой, затяжной войны в Средней Азии»
31 июля 2021, 11:44
Осенью Российская Федерация «может оказаться перед лицом большой, затяжной войны в Средней Азии». С соответствующим прогнозом на видео, размещенном на его YouTube-канале, выступил украинский журналист Дмитрий Гордон.
Он отметил, что Москва «получила очень серьезный вызов в лице талибов» («Талибан», запрещенная в России террористическая организация). По словам Гордона, «все идет к тому», что в сентябре-октябре текущего года разгорятся боевые действия на границе Афганистана с Узбекистаном и Таджикистаном, в которые рискует быть втянута РФ.
Дмитрий Гордон предрек, что страна «может оказаться перед лицом большой, затяжной войны в Средней Азии».
Как сообщалось ранее в субботу, эксперт Алексей Леонков указал на то, что уничтожение Россией британского эсминца Defender не привело бы к началу вооруженного конфликта.
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