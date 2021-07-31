Украинский журналист Гордон: осенью Россия «может оказаться перед лицом большой, затяжной войны в Средней Азии»

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31 июля 2021, 11:44

Вооруженный человек, Sanaullah Seiam / globallookpress.com

Осенью Российская Федерация «может оказаться перед лицом большой, затяжной войны в Средней Азии». С соответствующим прогнозом на видео, размещенном на его YouTube-канале, выступил украинский журналист Дмитрий Гордон.

Он отметил, что Москва «получила очень серьезный вызов в лице талибов» («Талибан», запрещенная в России террористическая организация). По словам Гордона, «все идет к тому», что в сентябре-октябре текущего года разгорятся боевые действия на границе Афганистана с Узбекистаном и Таджикистаном, в которые рискует быть втянута РФ.

Дмитрий Гордон предрек, что страна «может оказаться перед лицом большой, затяжной войны в Средней Азии».

Как сообщалось ранее в субботу, эксперт Алексей Леонков указал на то, что уничтожение Россией британского эсминца Defender не привело бы к началу вооруженного конфликта.

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