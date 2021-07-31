Аналитик Леонков: в случае уничтожения Россией британского эсминца Defender война бы не разгорелась

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31 июля 2021, 10:41 Источник: «Украина.ру»

Британский эсминец Defender, Rob Powell / globallookpress.com

В случае уничтожения Российской Федерацией британского эсминца Defender война бы не разгорелась. Соответствующую точку зрения озвучил Алексей Леонков, отечественный аналитик.

В конце прошлого месяца границу Крыма нарушил корабль Defender. По курсу движения судна был открыт предупредительный огонь, после чего оно покинуло территориальные воды РФ.

По мнению Леонкова, уничтожение Defender не привело бы к началу вооруженного конфликта. Эксперт напомнил, что в 2015 году Анкара сбила российский самолет Су-24, который всего шесть секунд находился в турецком небе. В Европе и Соединенных Штатах заявили тогда, что Турция имела право на оборону. «Так вот, мы тоже имеем право на оборону», — отметил Алексей Леонков.

Как сообщалось ранее в субботу, отставной полковник Виктор Баранец указал на то, что мощи войск России в Калининграде хватит для захвата прибалтийских республик за несколько часов.

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