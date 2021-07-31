Отставной полковник Баранец: мощи войск России в Калининграде хватит для захвата республик Прибалтики за несколько часов

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31 июля 2021, 09:00 Источник: «ПолитРоссия»

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Мощи российских войск, дислоцированных на территории Калининграда, хватит для захвата республик Прибалтики за несколько часов. На это указал отечественный эксперт, отставной полковник Виктор Баранец.

Специалист прокомментировал для журналистов новость о том, что латвийское Минобороны заключило соглашение с Австрией о приобретении еще одной партии самоходных гаубиц M109A5. Согласно оценке Баранца, данный шаг не повлияет на баланс сил в балтийском регионе.

Аналитик констатировал, что Калининград входит в число самых защищенных «в военном отношении» территорий РФ. Мощи подразделений, сконцентрированных в эксклаве, хватит для того, чтобы захватить Латвию, Литву и Эстонию в течение нескольких часов, отметил Виктор Баранец.

Ранее в субботу сайт Avia.pro сообщил, что российская система «Панцирь-С» сорвала ракетную атаку ударного беспилотника Турции по позициям сирийской армии.

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