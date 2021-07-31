Avia.pro: российский «Панцирь-С» сорвал ракетную атаку ударного дрона Турции по позициям сирийских военных

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31 июля 2021, 08:12 Источник: Аvia.pro

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», MOD Russia / globallookpress.com

Российский комплекс «Панцирь-С» сорвал ракетную атаку турецкого ударного беспилотника по позициям сирийских военнослужащих. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах отечественных сетевых СМИ.

Портал Avia.pro информирует, что некоторое время назад Анкара предприняла новую попытку атаковать позиции сил, подконтрольных Дамаску. С этой целью был задействован ударный дрон Anka-S, оснащенный ракетами.

В процитированном материале отмечается, что замысел турецкой стороны сорвался из-за российской системы «Панцирь-С», находившейся в расположении сирийской армии. Сайт пишет, что комплекс «не только отпугнул» аппарат, «но и вовсе заставил его покинуть воздушное пространство» арабской республики.

Ранее на текущей неделе тот же самый ресурс сообщил, что Турция безрезультатно пыталась уничтожить позиционный район российских С-300, стоящих на вооружении Сирии.

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