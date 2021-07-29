Сайт Avia.pro: Турция безрезультатно пыталась уничтожить позиционный район российских С-300 на вооружении Сирии

Турция безрезультатно пыталась уничтожить позиционный район российских комплексов С-300, стоящих на вооружении Сирии. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественной сетевой прессы.
Портал Avia.pro информирует, что некоторое время назад турецкие военные предприняли попытку уничтожить позиционный район С-300, развернутых рядом с городом Масьяф в сирийской провинции Хама. Согласно имеющимся сведениям, для этого был задействован ударный беспилотник. Дрону не удалось выполнить свою задачу, его сбили силы ПВО, отмечает сайт.
Ранее в четверг тот же самый ресурс сообщил, что самолеты ВКС РФ третьи сутки бомбят протурецких джихадистов на северо-западе арабской республики.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.