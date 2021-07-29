Сайт Avia.pro: Турция безрезультатно пыталась уничтожить позиционный район российских С-300 на вооружении Сирии

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29 июля 2021, 11:55 Источник: Аvia.pro

Беспилотник, Petro Poroshenko / globallookpress.com

Турция безрезультатно пыталась уничтожить позиционный район российских комплексов С-300, стоящих на вооружении Сирии. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественной сетевой прессы.

Портал Avia.pro информирует, что некоторое время назад турецкие военные предприняли попытку уничтожить позиционный район С-300, развернутых рядом с городом Масьяф в сирийской провинции Хама. Согласно имеющимся сведениям, для этого был задействован ударный беспилотник. Дрону не удалось выполнить свою задачу, его сбили силы ПВО, отмечает сайт.

Ранее в четверг тот же самый ресурс сообщил, что самолеты ВКС РФ третьи сутки бомбят протурецких джихадистов на северо-западе арабской республики.

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