Александр Лукашенко и патриарх Кирилл обсудили ситуацию в Белоруссии и РФ

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31 июля 2021, 10:45 Источник: ТАСС

президент Белоруссии Александр Лукашенко и патриарх Кирилл, Maksim Blinov/ZUMAPRESS.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рамках телефонной беседы обсудили ситуацию в Белоруссии и России, а также вопрос межконфессиональных отношений.

В центре внимания в ходе разговора Александра Лукашенко и патриарха Кирилла находилась ситуация в Белоруссии и России. Кроме того, акцент был сделан на теме межконфессиональных отношений. Такие стороны обсудили текущее положение дел в Церкви в целом.

Отмечается, что телефонная беседа белорусского лидера и предстоятеля РПЦ состоялась поздно вечером в пятницу, 30 июля.

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