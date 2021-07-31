Александр Лукашенко и патриарх Кирилл обсудили ситуацию в Белоруссии и РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рамках телефонной беседы обсудили ситуацию в Белоруссии и России, а также вопрос межконфессиональных отношений.
В центре внимания в ходе разговора Александра Лукашенко и патриарха Кирилла находилась ситуация в Белоруссии и России. Кроме того, акцент был сделан на теме межконфессиональных отношений. Такие стороны обсудили текущее положение дел в Церкви в целом.
Отмечается, что телефонная беседа белорусского лидера и предстоятеля РПЦ состоялась поздно вечером в пятницу, 30 июля.
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