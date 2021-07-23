Епископ Зеленоградский Савва объяснил, почему Петр Мамонов не может быть причислен к лику святых

Замуправляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) прокомментировал предложение причислить артиста Петра Мамонова к лику святых, высказанное ранее его вдовой.
Епископ отметил, что критерии прославления подвижников указаны в церковных документах весьма четко. По словам заместителя управляющего делами Московской патриархии, речь идет о православном исповедании веры, народном церковном почитании, а также о засвидетельствованных чудесах по молитвам человека.
Епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) уточнил, что исключение составляет лишь канонизация мучеников. Он обратил внимание на то, что канонизация – не просто признание, что человек был хорошим, а свидетельство обретения им у Небесного престола места, позволяющего ему молиться о живых.
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