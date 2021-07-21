У Мамонова было необыкновенно развито чувство идеального, и он страдал от того, что оскверняет идеальный образ самого себя

Аргументы Недели → Культура 13+

21 июля 2021, 17:15

Пётр Николаевич Мамонов был человек необыкновенный. Эта необыкновенность опознавалась всеми и сразу, с первых его «звуков му» и начальных телодвижений и превращений лица – которое он умел вытягивать по диагоналям. Когда он явился на ленинградских рок- фестивалях, ему простили даже московское происхождение.



Известно, что большая сила в человеке, пока она не воплотилась нужным образом, обнаруживает себя как причуда или странность. Вот Мамонов и был – сплошная причуда и странность: человек, словно из другого измерения, которого в нашем земном измерении плющит и корчит. Он сам не знает, кто он такой и откуда.



Мамонов был весь пропитан и пронизан огромным диким талантом. В нём словно жила инвалидность мира, населённого дегенератами, – но мира таинственного и прекрасного. Просто к сущности прекрасного мира было не пробиться, и к ней не припасть, не продраться сквозь земную тяжесть, оттого героя и били конвульсии, и таращились его умные светлые глаза, и слова сменялись отчаянным мычанием. У Мамонова, человека необыкновенного, было необыкновенно развито чувство идеального, и он реально страдал от того, что оскверняет идеальный образ самого себя.



В интервью Мамонов несколько раз говорил о себе – «сколько мне там осталось, семьдесят лет, больше», то есть звучала именно эта цифра, семьдесят, будто сам знал. Да, не много, но и немало.



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