В Индии за сутки выявили 41 649 случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в Индии зарегистрировали 41 649 случаев заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию утром в субботу, 31 июля, предоставили в Министерстве здравоохранения страны.
Согласно последним данным ведомства, в общей сложности количество зафиксированных пациентов с коронавирусной инфекцией в Индии с начала пандемии превысило 31,6 миллиона.
В Минздраве сегодня уточнили, что за минувшие 24 часа на территории страны скончались 593 пациента с подтвержденным COVID-19, всего в Индии жертвами заболевания с начала эпидемии стали свыше 423 тысяч человек.
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