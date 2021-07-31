В Индии за сутки выявили 41 649 случаев заражения коронавирусом

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31 июля 2021, 10:27 Источник: NDTV

скорая помощь в Индии, Sudipta Das/Keystone Press Agency

За прошедшие сутки в Индии зарегистрировали 41 649 случаев заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию утром в субботу, 31 июля, предоставили в Министерстве здравоохранения страны.

Согласно последним данным ведомства, в общей сложности количество зафиксированных пациентов с коронавирусной инфекцией в Индии с начала пандемии превысило 31,6 миллиона.

В Минздраве сегодня уточнили, что за минувшие 24 часа на территории страны скончались 593 пациента с подтвержденным COVID-19, всего в Индии жертвами заболевания с начала эпидемии стали свыше 423 тысяч человек.

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