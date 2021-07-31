В США количество госпитализаций с COVID-19 достигло рекордных с середины февраля показателей

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31 июля 2021, 09:41 Источник: ТАСС

больничная палата, Luiz Rampelotto/EuropaNewswire

В США, количество новых пациентов, госпитализированных за сутки из-за осложнений, вызванных коронавирусом нового типа, увеличилось до рекордных показателей с середины февраля 2021 года.

Данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США свидетельствуют о том, что 28 июля в целом по стране с подтвержденной коронавирусной инфекцией были доставлены в больницы 6 837 человек. Это максимальное число с 18 февраля текущего года.

Отметим, что в июне и начале июля среднее суточное количество новых случаев госпитализаций американцев находилось на уровне около 2 тысяч.

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