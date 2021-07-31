Жители турецкого Измира стали свидетелями падения метеорита

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31 июля 2021, 10:02 Источник: Sabah

метеорит, pixabay.com

В ночь с пятницы на субботу жители города Измир, который находится на западе Турции, могли наблюдать в небе падение метеорита. Соответствующую информацию утром предоставили местные журналисты.

Согласно последним сообщениям, падение метеорита произошло в районе 01:54 по московскому времени над Измиром. Данный процесс, по словам очевидцев, сопровождался яркими вспышками.

К настоящему моменту, информации о каких-либо последствиях данного инцидента в СМИ не поступало. Власти Турции пока никак не прокомментировали случившееся.

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