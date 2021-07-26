На юге Норвегии упал крупный метеорит

В ночь на воскресенье, 25 июля, жители Норвегии стали свидетелями падения крупного метеорита. Как сообщила сегодня Норвежская метеорная сеть (NORSK), это произошло в южной части страны.
Согласно последней информации, метеорит появился к северу от Осло, направился на юго-запад, после чего погас на расстоянии около 23 километров над землей. Скорость движения небесного тела достигала 15-20 километров в час.
Известно, что метеорит создал мощную ударную волну, которая была обнаружена норвежскими сейсмическими станциями. Данных о пострадавших или разрушениях к настоящему моменту не поступало.
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