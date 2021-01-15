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15 января над Иркутском взорвался метеорит

, 10:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

15 января над Иркутском взорвался метеорит
метеорит, фото: pixabay.com

Директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев сообщил, что утром 15 января в Иркутске и пригороде наблюдали падение болида, который полностью сгорел в атмосфере Земли.

«Судя по видеозаписям, это типичный болид средних размеров – не больше куриного яйца. Он летел сравнительно медленно и полностью сгорел на высоте примерно 25 километров», - пояснил он.

Язев отметил, что явление это нередкое. По его словам, оно доказывает, что атмосфера Земли надежно защищает планету от таких «космических пришельцев».

Ранее сообщалось, что в атмосфере Земли над Камчаткой взорвался метеорит. Метеорит вошел в атмосферу в районе западного побережья Камчатки в понедельник, 11 января.

БА

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