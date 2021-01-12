Метеорит взорвался над Камчаткой

12 января 2021, 09:45[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
В атмосфере Земли над Камчаткой взорвался метеорит. Об этом во вторник сообщил директор Камчатского филиала федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" Данила Чебров.
Метеорит вошел в атмосферу в районе западного побережья Камчатки в понедельник, 11 января, в 8.09 по камчатскому времени (23.09 10 января по Москве). Специалисты выяснили, что перед разрушением объект двигался в плотных слоях атмосферы в течение 55 секунд.
Согласно предварительной оценке сигнала, диаметр метеорита составлял менее 10 метров. Отмечается также, что энергия взрыва находилась в диапазоне 1-5 килотонн в тротиловом эквиваленте.
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