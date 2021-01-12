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Метеорит взорвался над Камчаткой

, 09:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Метеорит взорвался над Камчаткой
метеорит, pixabay.com

В атмосфере Земли над Камчаткой взорвался метеорит. Об этом во вторник сообщил директор Камчатского филиала федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" Данила Чебров.

Метеорит вошел в атмосферу в районе западного побережья Камчатки в понедельник, 11 января, в 8.09 по камчатскому времени (23.09 10 января по Москве). Специалисты выяснили, что перед разрушением объект двигался в плотных слоях атмосферы в течение 55 секунд.

Согласно предварительной оценке сигнала, диаметр метеорита составлял менее 10 метров. Отмечается также, что энергия взрыва находилась в диапазоне 1-5 килотонн в тротиловом эквиваленте.

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