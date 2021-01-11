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Потенциально опасный астероид приближается к Земле

, 11:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Потенциально опасный астероид приближается к Земле
астероид, pixabay.com

Астрономы в понедельник сообщили, что в ближайшие два дня примерно в восьми миллионах километров от Земли пролетит потенциально опасный астероид. Речь идет об объекте, который носит название 2020 WU5.

Согласно последней информации, астероид был обнаружен 29 ноября минувшего года на снимках, которые были получены космическим телескопом NEOWISE (Wide-Field Infrared Survey Explorer). 4 декабря он был включен в Электронный циркуляр малых планет Международного астрономического союза (IAU).

Уточняется, что диаметр данного астероида составляет от 0,5 до 1,1 километра.

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