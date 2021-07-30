После убийства американцем дочери пакистанского дипломата в США начались протесты

В Исламабаде обнаружили мертвой дочь высокопоставленного дипломата из Пакистана. Речь идет о Нур Мукадам в возрасте 27 лет.
По данным Reuters, обвиняемым в убийстве дочери дипломата является ее приятель Захир Джаффер. Отмечается, что у него есть гражданство Соединенных Штатов. Он является членом очень богатой семьи Пакистана.
Следствие полагает, что Джаффер заманил Мукадам в свой дом, оставил ее там на пару дней, после чего жестоко ее убил. После смерти дочери пакистанского экс-посла в Южной Корее на территории Пакистана, в Канаде и США начались протесты.
Ранее сообщалось, что на территории 12 провинций Турции людям запретили посещать лесные массивы в связи с непрекращающимися лесными пожарами. Соответствующее решение приняли местные власти.
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