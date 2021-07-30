В 12 провинциях Турции власти ввели запрет на посещение лесных массивов в связи с пожарами

На территории 12 провинций Турции людям запретили посещать лесные массивы в связи с непрекращающимися лесными пожарами. Соответствующее решение приняли местные власти.
Речь идет о следующих провинциях: Газиантеп, Ушак, Хатай, Бурса, Коджаэли, Чанаккале, Кыркларели, Конья, Айдын, Измир, Балыкесир и Стамбул. Посещать их нельзя до конца третьего летнего месяца. В некоторых провинциях запрет действует до особого распоряжения.
Ранее отмечалось, что в 6 турецких провинциях до сих пор борются с 20 лесными пожарами. В результате стихийного бедствия травмы получили 183 человека, 4 погибли. На территории курортов Мармарис и Бодрум пришлось эвакуировать ряд отелей.
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