Россия и Украина прислали самолеты для борьбы с лесными пожарами в Турции

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30 июля 2021, 14:58 Источник: РИА "Новости"

пожар на границе Турции и Болгарии, Hristo Rusev/ZUMAPRESS.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган днем в пятницу, 30 июля, заявил, что самолеты из Российской Федерации и Украины в настоящий момент принимают участие в тушении лесных пожаров на турецкой территории.

Согласно последней информации, российские и украинские власти прислали Турции самолеты в качестве помощи в борьбе с распространением огня.

Напомним, в минувший четверг, 29 июля, стало известно, что лесные пожары в настоящее время бушуют сразу в семи провинциях на юге турецкой территории. Об этом сообщил министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли.

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