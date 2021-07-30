Россия и Украина прислали самолеты для борьбы с лесными пожарами в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган днем в пятницу, 30 июля, заявил, что самолеты из Российской Федерации и Украины в настоящий момент принимают участие в тушении лесных пожаров на турецкой территории.
Согласно последней информации, российские и украинские власти прислали Турции самолеты в качестве помощи в борьбе с распространением огня.
Напомним, в минувший четверг, 29 июля, стало известно, что лесные пожары в настоящее время бушуют сразу в семи провинциях на юге турецкой территории. Об этом сообщил министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли.
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