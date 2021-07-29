Власти Турции сообщили, что лесными пожарами охвачены на юге страны семь провинций

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29 июля 2021, 20:36 Источник: РИА Новости

Cevin Dettlaff/Global Look Press

Лесные пожары бушуют в настоящее время в семи провинциях на юге Турции. Этой информацией поделился Бекир Пакдемирли, министр сельского и лесного хозяйства страны.

Он отметил, что сейчас специалисты пытаются взять под контроль два десятка лесных пожаров в нескольких провинциях Турции. Среди них Кайсери, Кютахье, Мерсин, Мугл, Османие, Адана, Анталья. С огнем борются 680 пожарных машин, 3 самолета, 38 вертолетов. Кроме того, пожар тушат 4 тыс. специалистов. Об этом Пакдемирли сообщил в Twitter.

По словам министра, за пару дней в 17 турецких провинциях зафиксировали 58 лесных пожаров. Он подчеркнул, что сельхозугодья и лес сильно пострадали.

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