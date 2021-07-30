В Минобороны Армении обвинили Азербайджан в новых обстрелах

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30 июля 2021, 12:50 Источник: РИА "Новости"

флаг Армении, pixabay.com

В Министерстве обороны Армении днем в пятницу, 30 июля, сообщили о новых обстрелах со стороны Азербайджана. Соответствующая информация содержится в сегодняшнем релизе оборонного ведомства.

В Минобороны Армении отметили, что 30 июля в промежутке между 11.20 и 11.30 по местному времени (10.20 - 10.30 по московскому времени) азербайджанские подразделения открыли огонь из снайперского и прочего стрелкового оружия по армянским позициям, которые располагались в 70 километрах от Еревана на ерасхском участке.

Подчеркивается, что огонь Азербайджана был подавлен ответными действиями. В результате случившегося никто не пострадал.

В Баку пока не прокомментировали вышеуказанное заявление.

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