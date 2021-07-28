Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы заявил, что война в Карабахе закончилась

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28 июля 2021, 13:40 Источник: РИА "Новости"

посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль оглы заявил днем в среду, 28 июля, что война в Нагорном Карабахе закончилась. По словам дипломата, Баку призывает Ереван подписать мирный договор.

Полад Бюльбюль оглы заявил в рамках беседы с российскими журналистами сегодня, что азербайджанская сторона не раз заявляла, что война в Нагорном Карабахе закончилась и конфликт остался в прошлом.

По словам посла, властям Армении следует признать территориальную целостность Азербайджана, подписать мирный договор и в целом конструктивно подойти к вопросу делимитации границ.

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