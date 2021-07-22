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Путин и Пашинян в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

, 18:37 Источник: Сайт Кремля

Путин и Пашинян в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
Владимир Путин, фото: Kremlin Pool/ Global Look Press

Глава российского государства Владимир Путин провел телефонный разговор с Николом Пашиняном, исполняющим обязанности премьер-министра Армении. Они затронули ситуацию в Нагорном Карабахе.

По информации пресс-службы Кремля, инициатором разговора стала Армения. Подчеркивается, что стороны обсудили сотрудничество двух стран в гуманитарной, торгово-экономической, энергетической и прочих областях. В ходе телефонного разговора Путин и Пашинян коснулись разблокирования транспортных и экономических связей в Карабахе.

В армянском правительстве отметили, что Российская Федерация играет очень важную роль в поддержании мира и стабильности в регионе. Об этом заявил Пашинян.

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