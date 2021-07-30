Российский военный аналитик Леонков: «Рано или поздно наше терпение по Украине закончится»

Москва в будущем должна перейти к более решительным действиям на украинском направлении. Это следует из прогноза, озвученного некоторое время назад российским военным аналитиком Алексеем Леонковым.
«Рано или поздно наше терпение по Украине закончится», - предрек специалист.
Как указал Леонков, в новой Стратегии национальной безопасности РФ говорится, что она будет заниматься защитой соотечественников за рубежом. «Я ни на что не намекаю, но в Донбассе много человек имеют российские паспорта», - отметил эксперт.
Ранее в пятницу сообщалось, что бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк сделал заявление, согласно которому Россия может небольшими силами «фактически перекрыть» Черное море для соседней страны.
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