Экс-министр обороны Украины Загороднюк: «Россия может небольшими силами фактически перекрыть нам Черное море»

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30 июля 2021, 09:25

Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк, Pavlo Gonchar / globallookpress.com

У Российской Федерации имеется возможность создать «серьезные проблемы» Украине в Черном море «даже без начала широкомасштабной агрессии». Соответствующее заявление сделал Андрей Загороднюк, бывший глава украинского Минобороны.

«Россия может небольшими силами фактически перекрыть нам Черное море», – отметил процитированный «ПолитНавигатором» Загороднюк.

Также экс-министр обратил внимание на то, что «большой зоной риска» для Украины является остров Змеиный в Одесской области.

Киевские политики и представители экспертного сообщества регулярно заявляют об «агрессивных» планах Москвы. Российская сторона опровергает подобные обвинения, ссылаясь на их бездоказательный характер.

Как сообщалось ранее в пятницу, бывший украинский губернатор Михаил Саакашвили указал на то, что РФ за один день может высадить 10 тысяч десантников в Одессе.

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