Экс-министр обороны Украины Загороднюк: «Россия может небольшими силами фактически перекрыть нам Черное море»
30 июля 2021, 09:25
У Российской Федерации имеется возможность создать «серьезные проблемы» Украине в Черном море «даже без начала широкомасштабной агрессии». Соответствующее заявление сделал Андрей Загороднюк, бывший глава украинского Минобороны.
«Россия может небольшими силами фактически перекрыть нам Черное море», – отметил процитированный «ПолитНавигатором» Загороднюк.
Также экс-министр обратил внимание на то, что «большой зоной риска» для Украины является остров Змеиный в Одесской области.
Киевские политики и представители экспертного сообщества регулярно заявляют об «агрессивных» планах Москвы. Российская сторона опровергает подобные обвинения, ссылаясь на их бездоказательный характер.
Как сообщалось ранее в пятницу, бывший украинский губернатор Михаил Саакашвили указал на то, что РФ за один день может высадить 10 тысяч десантников в Одессе.
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