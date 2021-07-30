Саакашвили: Россия за один день может высадить 10 тысяч десантников в украинской Одессе

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30 июля 2021, 08:37

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, Vladimir Valishvili / globallookpress.com

Российская Федерация за один день может высадить 10 тысяч своих десантников на территории украинской Одессы. Об этом в разговоре со СМИ заявил Михаил Саакашвили, бывший губернатор Одесской области.

Согласно предположению Саакашвили, у Москвы есть несколько «планов вторжения» на Украину. Один из них, по словам процитированного «ПолитНавигатором» экс-губернатора, предполагает «захват» острова Змеиный в Черном море.

По словам собеседника журналистов, возможности РФ позволяют ей за один день высадить на Змеином или в Одессе 10 тысяч десантников.

Украинские политики и эксперты регулярно обвиняют Россию в «агрессивных» намерениях. В Москве подобные утверждения опровергают, указывая на их бездоказательный характер.

Как сообщалось ранее в пятницу, генерал Сергей Кривонос призвал Киев «наращивать военные мышцы», чтобы быть способным послать РФ в «короткий нокаут».

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