Российская Федерация за один день может высадить 10 тысяч своих десантников на территории украинской Одессы. Об этом в разговоре со СМИ заявил Михаил Саакашвили, бывший губернатор Одесской области.
Согласно предположению Саакашвили, у Москвы есть несколько «планов вторжения» на Украину. Один из них, по словам процитированного «ПолитНавигатором» экс-губернатора, предполагает «захват» острова Змеиный в Черном море.
По словам собеседника журналистов, возможности РФ позволяют ей за один день высадить на Змеином или в Одессе 10 тысяч десантников.
Украинские политики и эксперты регулярно обвиняют Россию в «агрессивных» намерениях. В Москве подобные утверждения опровергают, указывая на их бездоказательный характер.
Как сообщалось ранее в пятницу, генерал Сергей Кривонос призвал Киев «наращивать военные мышцы», чтобы быть способным послать РФ в «короткий нокаут».
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