Украинский генерал Кривонос призвал Киев «наращивать военные мышцы», чтобы быть способным послать Россию в «короткий нокаут»
30 июля 2021, 08:11
Украинский генерал Сергей Кривонос призвал Киев «наращивать военные мышцы», чтобы быть способным послать Российскую Федерацию в «короткий нокаут». Соответствующее заявление Кривонос сделал в разговоре со СМИ.
По словам процитированного «ПолитНавигатором» генерала, Украине следует продолжать бороться с Москвой на дипломатическом фронте. При этом нужно быть готовыми к силовым действиям, если мирные методы окажутся неэффективными, отметил Сергей Кривонос.
Как полагает собеседник журналистов, Киеву необходимо «наращивать военные мышцы», чтобы иметь возможность послать Россию в «короткий нокаут».
Ранее на текущей неделе сообщалось, что депутат Верховной Рады Давид Арахамия счел ошибкой подписание Украиной Будапештского меморандума, согласно которому бывшая советская республика отказалась от ядерного оружия.
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