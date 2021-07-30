Украинский генерал Кривонос призвал Киев «наращивать военные мышцы», чтобы быть способным послать Россию в «короткий нокаут»

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30 июля 2021, 08:11

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Украинский генерал Сергей Кривонос призвал Киев «наращивать военные мышцы», чтобы быть способным послать Российскую Федерацию в «короткий нокаут». Соответствующее заявление Кривонос сделал в разговоре со СМИ.

По словам процитированного «ПолитНавигатором» генерала, Украине следует продолжать бороться с Москвой на дипломатическом фронте. При этом нужно быть готовыми к силовым действиям, если мирные методы окажутся неэффективными, отметил Сергей Кривонос.

Как полагает собеседник журналистов, Киеву необходимо «наращивать военные мышцы», чтобы иметь возможность послать Россию в «короткий нокаут».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что депутат Верховной Рады Давид Арахамия счел ошибкой подписание Украиной Будапештского меморандума, согласно которому бывшая советская республика отказалась от ядерного оружия.

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