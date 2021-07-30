Рио-де-Жанейро отметит снятие карантина по COVID-19 четырехдневными гуляниями

В бразильском городе Рио-де-Жанейро намерены отпраздновать снятие санитарных ограничений после пандемии коронавируса нового типа четырехдневными гуляниями 2-5 сентября, заявили в городском правительстве.
Власти Рио-де-Жанейро отметили, что если в городе сохранится нисходящий эпидемиологический сценарий, то граждане смогут вернуться на улицы без каких-либо ограничительных мер, согласно плану возобновления активности. Планируется в течение года продвигать "Рио-де-ново", календарь событий, который вернет традиционный образ жизни для горожан. Начало праздника назначено на 2 сентября.
Городское правительство планирует к сентябрю привить хотя бы одним компонентом вакцин 77% населения и полностью - 45%.
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