Первая леди США Джилл Байден обратилась в клинику с колотой раной на ноге

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30 июля 2021, 07:17 Источник: ТАСС

Джилл Байден, Ppe/Keystone Press Agency

Вечером в четверг, 29 июля, первая леди США Джилл Байден обратилась в медицинский центр имени Уолтера Рида, где ей обработали колотую рану на ноге. Ее сопровождал супруг – американский лидер Джо Байден.

Пресс-секретарь Джилл Байден Майкл Лароса ранее сообщил журналистам, что в минувшие выходные на Гавайях первая леди США наступила на некий предмет и повредила ногу.

Известно, что супруга американского президента успешно перенесла процедуру по обработке колотой раны. Врачи, однако, не смогли установить, какой именно предмет нанес повреждение. Теперь рана чистая, вследствие чего предполагается, что она быстро заживет.

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