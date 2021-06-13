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Чета Байден на саммите G7 нарушила королевский протокол, приехав на мероприятие позже Елизаветы II

, 10:00 Источник: Daily Star

Чета Байден на саммите G7 нарушила королевский протокол, приехав на мероприятие позже Елизаветы II
королева Великобритании Елизавета II, Pool/Keystone Press Agency

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и первая леди страны Джилл Байден прибыли на саммит "Большой семерки" позже королевы Великобритании Елизаветы II. Это стало нарушением протокола.

Согласно действующим правилам, члены британской королевской семьи должны последними прибывать на мероприятия, а уходить с них первыми. Протокол гласит, что гостям к появлению Елизаветы II следует быть на месте.

Чета Байден, однако, приехала на прием, который проходил в графстве Корнуолл, только через несколько минут после того, как туда прибыли королева Елизавета II, принц Чарльз, герцогиня Корнуолльская Камилла, принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кэтрин.

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