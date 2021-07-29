Группа сенаторов выдвинула ультиматум властям США, требуя ввести новые санкции против «Северного потока-2»

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29 июля 2021, 09:38 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Группа из двенадцати сенаторов выдвинула ультиматум властям США, требуя ввести новые санкции против «Северного потока-2». Сенаторы-республиканцы во главе с Пэтом Туми обратились к министру финансов Джанет Йеллен, предъявив свои требования Минфину США и администрации главы Белого дома Джозефа Байдена.

Выдержки из их обращения, в котором упоминается президент РФ Владимир Путин, опубликовало агентство Bloomberg.

Сенаторы пишут, что газопровод «Северный поток-2» напрямую наносит вред интересам национальной безопасности США, союзников и партнеров страны.

Американские политики отметили, что в случае завершения этот проект увеличит пагубное влияние Владимира Путина на Европу, дестабилизирует хрупкую безопасность Украины и будет содействовать дальнейшей российской агрессии.

Сенаторы пригрозили заблокировать назначение двух кандидатур в Минфин, если администрация президента США Джозефа Байдена "не поменяет позицию по «Северному потоку-2» и не наложит новые санкции на проект".

Газопровод «Северный поток-2» построен на 99 процентов.

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