Cудно «Академик Черский» завершило все работы для «Северного потока-2», газопровод построен на 99%

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28 июля 2021, 16:28 Источник: РИА Новости

Nord Steram 2, globallookpress.com/

Газопровод «Северный поток-2» построен на 99 процентов. Оператор проекта Nord Stream 2 AG в среду сообщил новости по строительству газопровода.

По данным оператора, трубоукладочное судно «Академик Черский» полностью выполнило первоначально запланированный объем работ для трубопровода «Северный поток-2», а трубоукладочная баржа «Фортуна» теперь продолжит работу на заключительном участке проекта.

В начале июля сообщалось, что на нитке «Б» уже ведутся пуско-наладочные работы, но сроки начала её эксплуатации пока не называются.

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