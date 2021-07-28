Cудно «Академик Черский» завершило все работы для «Северного потока-2», газопровод построен на 99%
28 июля 2021, 16:28Источник:
РИА Новости
Газопровод «Северный поток-2» построен на 99 процентов. Оператор проекта Nord Stream 2 AG в среду сообщил новости по строительству газопровода.
По данным оператора, трубоукладочное судно «Академик Черский» полностью выполнило первоначально запланированный объем работ для трубопровода «Северный поток-2», а трубоукладочная баржа «Фортуна» теперь продолжит работу на заключительном участке проекта.
В начале июля сообщалось, что на нитке «Б» уже ведутся пуско-наладочные работы, но сроки начала её эксплуатации пока не называются.
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