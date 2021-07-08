«Академик Черский» поведет укладку нитки «А» «Северного потока 2» в водах Германии навстречу «Фортуне»

Аргументы Недели → Армия 13+

8 июля 2021, 16:19

Фото: соцсети

По сообщению журнала «Эксперт» трубоукладочное судно «Академик Черский» начнёт работы в водах Германии с 17 июня и должно уложить небольшой отрезок нитки «А» до 15 августа. Об этом уже составлено Уведомление соответствующего немецкого департамента. Тем временем, на нитке «Б» ведутся пусконаладочные работы.

В Уведомлении говорится: «Корабль («Академик Черский») находится на месте с несколькими якорезаводчиками. Необходимо соблюдать безопасное расстояние не менее 1,25 морских миль до вышеупомянутого транспортного средства. Исключением являются другие транспортные средства, участвующие в строительных работах. Для обеспечения работ используются два транспортных средства».

Тем временем «Фортуна» продолжает укладку нитки «А» магистрального газопровода «Северный поток 2» в датских водах, не теряя набранной ранее скорости. К 21:00 7 июля было пройдено дополнительно 1126м, к 9 утра 8 июля баржа продвинулась ещё на 627 м.

Стоит отметить, что за последнее время в Европе значительно повысилась стоимость природного газа. Сейчас она составляет 464 долл. за 1000 кубометров. И это оптовая цена. Прогнозируется, что, когда этот газ дойдёт до потребителя за него, уже будут взымать более 500 долл. за тысячу кубометров.

Пресс-служба «Нортстрима 2» сообщает, что на нитке «Б» уже ведутся пуско-наладочные работы, но сроки начала её эксплуатации пока не называются.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости