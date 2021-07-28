Зеленский поздравил граждан Украины с Днем Крещения Киевской Руси

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28 июля 2021, 14:00 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Глава Украины Владимир Зеленский поздравил граждан страны с Днем крещения Киевской Руси и порекомендовал "двоюродным племянникам и очень дальним родственникам" не посягать на наследие древнего государства.

Владимир Зеленский в своем поздравлении напомнил, что именно Украина – наследница "одного из самых могущественных государств средневековой Европы".

Украинский лидер уточнил, что крещение Киевской Руси не является лишь частью истории страны – "это и есть ее история".

Напомним, ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Зеленского с Днем крещения Руси.

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