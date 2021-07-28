Зеленский поздравил граждан Украины с Днем Крещения Киевской Руси

Глава Украины Владимир Зеленский поздравил граждан страны с Днем крещения Киевской Руси и порекомендовал "двоюродным племянникам и очень дальним родственникам" не посягать на наследие древнего государства.
Владимир Зеленский в своем поздравлении напомнил, что именно Украина – наследница "одного из самых могущественных государств средневековой Европы".
Украинский лидер уточнил, что крещение Киевской Руси не является лишь частью истории страны – "это и есть ее история".
Напомним, ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Зеленского с Днем крещения Руси.
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