Экс-сенатор Клинцевич: после появления у Москвы комплекса С-500 у Запада не осталось шансов отобрать территории у России
28 июля 2021, 13:05
После появления у Москвы зенитного ракетного комплекса С-500 у Запада не осталось шансов отобрать территории у России. На это указал Франц Клинцевич, бывший член Совета Федерации.
По словам экс-сенатора, «С-500 – это очень серьезное достояние нашей страны в освежении и оздоровлении всяких голов больных и нездоровых». Как отметил процитированный «ПолитНавигатором» Клинцевич, на Западе есть «нездоровые головы», которые считают, что российские природные ресурсы «должны поделиться».
После появления у РФ системы С-500 у противников страны не осталось шансов забрать у нее территории, заявил Франц Клинцевич.
Как сообщалось ранее в среду, портал Rai Al Youm написал, что «Россия радикально изменила свое отношение к израильским авиаударам по Сирии».
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