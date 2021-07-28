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Экс-сенатор Клинцевич: после появления у Москвы комплекса С-500 у Запада не осталось шансов отобрать территории у России

, 13:05

Экс-сенатор Клинцевич: после появления у Москвы комплекса С-500 у Запада не осталось шансов отобрать территории у России
Бывший член Совета Федерации Франц Клинцевич, council. gov.ru / globallookpress.com

После появления у Москвы зенитного ракетного комплекса С-500 у Запада не осталось шансов отобрать территории у России. На это указал Франц Клинцевич, бывший член Совета Федерации.

По словам экс-сенатора, «С-500 – это очень серьезное достояние нашей страны в освежении и оздоровлении всяких голов больных и нездоровых». Как отметил процитированный «ПолитНавигатором» Клинцевич, на Западе есть «нездоровые головы», которые считают, что российские природные ресурсы «должны поделиться».

После появления у РФ системы С-500 у противников страны не осталось шансов забрать у нее территории, заявил Франц Клинцевич.

Как сообщалось ранее в среду, портал Rai Al Youm написал, что «Россия радикально изменила свое отношение к израильским авиаударам по Сирии».

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