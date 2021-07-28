Адвокат Ассанжа назвал «постыдным» решение суда о лишении основателя WikiLeaks гражданства Эквадора

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28 июля 2021, 10:57

основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, Jay Shaw Baker/ZUMAPRESS.com

Адвокат Джулиана Ассанжа Карлос Поведа в рамках разговора с журналистами утром в среду, 28 июля, прокомментировал решение суда о лишении основателя портала WikiLeaks эквадорского гражданства.

Юрист подчеркнул, что Ассанж имел "законное право на натурализацию", поскольку находился под международной защитой. Карлос Поведа в беседе с RT отметил, что у его клиента не было возможности воспользоваться правом на защиту, которое он просил предоставить во время своего нахождения в тюрьме Белмаш.

Более того, у основателя WikiLeaks не имелось связи ни с британскими, ни с эквадорскими адвокатами, а также не было возможности представить свои доказательства.

По словам адвоката, "постыдное решение" суда было основано на отчете Генеральной ревизионной комиссии, которую ранее возглавлял "весьма сомнительный политик" Пабло Сели. Сейчас его обвиняют в коррупции, он проходит сразу по 18 уголовным делам.

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