Невеста Ассанжа заявила, что они планируют сочетаться браком в тюрьме

Невеста основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Моррис в рамках разговора с журналистами в субботу заявила, что они с возлюбленным планируют официально вступить в брак в тюрьме.
Стелла Моррис отметила, что они с Джулианом Ассанжом рассматривают вариант заключения брака в тюрьме, поскольку их помолвка длится уже около пяти лет.
Женщина заметила, что если им удастся пожениться в период заключения основателя WikiLeaks, они отпразднуют свадьбу после освобождения Ассанжа в кругу семьи. Точных дат Моррис назвать не смогла, поскольку, по ее словам, имеется ряд бюрократических препон.
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