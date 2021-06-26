Невеста Ассанжа заявила, что они планируют сочетаться браком в тюрьме

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26 июня 2021, 14:00 Источник: DPA

основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, Tolga Akmen/ZUMAPRESS.com

Невеста основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Моррис в рамках разговора с журналистами в субботу заявила, что они с возлюбленным планируют официально вступить в брак в тюрьме.

Стелла Моррис отметила, что они с Джулианом Ассанжом рассматривают вариант заключения брака в тюрьме, поскольку их помолвка длится уже около пяти лет.

Женщина заметила, что если им удастся пожениться в период заключения основателя WikiLeaks, они отпразднуют свадьбу после освобождения Ассанжа в кругу семьи. Точных дат Моррис назвать не смогла, поскольку, по ее словам, имеется ряд бюрократических препон.

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