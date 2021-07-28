Сенатор Карасин заявил, что Россия готова обсудить возобновление авиасообщения с Грузией

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28 июля 2021, 10:24 Источник: ТАСС

Тбилиси, pixabay.com

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин утром в среду, 28 июля, заявил, что Россия готова рассмотреть возможность возобновления авиасообщения с Грузией.

Григорий Карасин в рамках беседы с журналистами отметил, что российская сторона готова обсуждать с Грузией проблему возобновления авиасообщения. "Я думаю, что она рано или поздно будет решена", – уточнил сенатор.

По словам председателя комитета Совфеда по международным делам, он намерен в сентябре или октябре провести очную встречу со спецпредставителем премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Российской Федерацией Зурабом Абашидзе.

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